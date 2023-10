Il conflitto in Israele visto dal Libano | diviso tra chi ostenta indifferenza e chi si dice pronto a partire per combattere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Hoquel che sta accadendo ine nel sud delma sinceramente non mi interessa, non è affar mio, facciano quel che credono laggiù, possono anche ammazzarsi”. Parole di Samer, un ragazzo del quartiere orientale a maggioranza cristiano-maronita di Mar Mikhail, a Beirut, neo-laureato in giornalismo all’Università americana, e fondatore di una piccola agenzia di stampa attiva anche sui social. “Tanto Hezbollah esono in realtà alleati, lo sanno tutti”, aggiunge, facendo eco ad una “teoria del complotto” sempre più diffusa negli ultimi anni in questo quadrante della città, platealmente ostile al partito sciita. “Hezbollah segue la politica dell’Iran, non gli interessa la posizione del”, gli fa eco Nadhim, nelle stesse ore in cui il primo ministro Najib Miqati ribadisce – ...