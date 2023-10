Il Cineteatro dell’Opera di Lucera si prepara ad accogliere il nuovo appuntamento sul #DopoDiNoi per la ricerca sull’inclusione

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si terrà il 18 ottobre 2023 ildel progetto “Mission Inclusion”. Il Learning Science hub, dopo i primi entusiasmanti risultati presentati a Manfredonia, è pronto a condividere con la comunità die non solo i nuovi risultati del progetto in un evento diviso in due step: dopo la conferenza stampa mattutina, il pomeriggio si aprirà a nuovi spazi di discussione e confrontoper promuovere le esperienze significative delle realtà del territorio. Con l’inizio delanno accademico, il Learning Science hub è pronto a presentare i nuovi risultati della suacirca le strategie vincenti per accompagnare e favorire l’empowerment delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, obiettivo centrale del progetto “Mission Inclusion”. Dopo ...