Il Cern ospita un nuovo programma per mettere l' informatica quantistica al servizio del bene comune

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lo scopo di Oqi è rendere disponibili le risorse e le competenze tecniche del calcolo quantistico, per arrivare al maggior impatto sociale possibile

Il centro europeo di ricerca nucleareil Large Hadron Collider, il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. Ispirato alla struttura tubolare dell'acceleratore di ...

Il Cern ospita un nuovo programma per mettere l'informatica ... WIRED Italia

Science Gateway: il CERN per il pubblico Maremosso

Mostre, eventi, anniversari... ecco 8 motivi per andare (o tornare) a San Francisco a fine 2023. Scopri di più nel nostro racconto ...Inaugurato a Ginevra il CERN Science Gateway firmato Renzo Piano, un luogo unico che permetterà di scoprire la fisica delle particelle come in nessun ...