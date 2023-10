Il cantante Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli arrestati in un’indagine dell’Antimafia

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, ilneomelodicoe la, vedova del boss Gaetano Marino, sono tra le 27 persone arrestate all’alba dal Ros e dai carabinieri di Napoli nell’ambito didella Dda. I sostituti procuratori Giugliano e De Marco indagano sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Secondigliano. I carabinieri hanno anche sequestrato beni per 8 milioni di euro. Tra i reati contestati anche il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa d’asta, e l’aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette. Il marchio “Corleone” e gli energy drink Secondo l’accusa il clan Di Lauro investiva anche in società di abbigliamento. E creava brand, insieme ...