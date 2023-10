Il 76% dei venditori di alcol 3 su 4 non verifica l’età di chi chiede di acquistarlo | mentre nel gioco d' azzardo solo a 4 minori su 10 viene controllata l' età Il 70% degli intervistati guarda pornografia da solo | il 21% con amici della stessa età E il fumo? Fa male | lo sanno quasi tutti | ma i fumatori sono in aumento Sono alcuni dei dati emersi dallo studio Moige-Istituto Piepoli

Il dato è rilevante anche per il trattamento del melanoma: in Toscana nel 92,75 per centocasi si interviene entro trenta giorni (media italiana,55). È così anche per il tumore alla tiroide, ...

Palpano un uomo di 76 anni per derubarlo dell'orologio: a processo ... Fanpage.it

Suzanne Somers, morta a 76 anni la bionda di Tre cuori in affitto Vanity Fair Italia

TRENTO. Ci sono meno controlli rispetto al 2021: 3 su 4, il 76% dei venditori di alcol non verifica l’età, mentre nel gioco d'azzardo solo a 4 minori su 10 viene controllata l'età. Solo 3 minori su 10 ...Meno controlli rispetto al 2021: 3 su 4, il 76% dei venditori di alcol non verifica l’età, mentre nel gioco d'azzardo solo a 4 minori su 10 viene controllata l'età. Solo 3 minori su 10 sanno cosa sian ...