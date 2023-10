I tre basici imprescindibili del momento | la giacca biker over | la camicia bianca mannish e i jeans grigi Da abbinare secondo i fashion diktat della modella Gigi Hadid

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 ottobre 2023) I primi venti freddi non spaventanoche, nel pienolove story con Bradley Cooper, sfoggia un tris di outfit da manuale. Protagonisti, i pezzi chiave mid season per eccellenza. Mai lontanamente noiosi grazie agli accessori studiatissimi, incluse le scarpe flat più facili da copiare in assoluto. Moda Autunno/Inverno: 5 tendenze colore da non perdere X ...