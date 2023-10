I pronostici di martedì 17 ottobre | Qualificazioni Europei 2024 e Mondiali 2026

Leggi su ilveggente

(Di martedì 17 ottobre 2023) Idi17: si chiude la parentesi delle nazionali con le ultime partite diaglidele aidel. Si chiude la parentesi delle nazionali con le ultime partite di qualificazione aglidele deiper quanto riguarda il girone sudamericano. L’Italia è attesa da una trasferta molto complicata in Inghilterra, da affrontare però con la consapevolezza di avere ancora possibilità di qualificazione anche in caso di sconfitta, considerata poi la partita in casa con la Macedonia e lo scontro diretto con l’Ucraina da giocare in campo neutro. Inghilterra-Italia (LaPresse) – IlVeggente.itCon ...