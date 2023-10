I programmi in tv oggi | 17 ottobre 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di martedì 17 ottobre 2023) Su Rai Uno Inghilterra – Italia; su Canale 5 Ghost, su Sky Cinema Beast. Guida aiTv della serata del 17Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 17? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.22 Run. Una ragazza adolescente disabile vive con sua madre. Il comportamento della donna, così legata morbosamente a sua figlia, risulta inquietante e invadente, crescendo la ragazza in totale isolamento e controllando ogni sua mossa. Questa morbosità materna spinge la ragazza a mettere in discussione il rapporto con il genitore e a indagare in casa. Su ...