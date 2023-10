I giocatori più preziosi della Serie A

Leggi su today

(Di martedì 17 ottobre 2023) LaA si prepara per tornare in campo per la nona giornata di campionato con il duello Milan-Inter che potrebbero essere ad un punto di svolta visto che i rossoneri sfidano la Juventus nel big match di domenica. In attesa di rivedere rotolare la palla sui campi nostrani, transfermarkt ha...