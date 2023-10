I download di oggi | Decreto di proclamazione degli eletti consulta Provinciale degli Studenti e un esempio di articolazione dell’Organigramma

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 17 ottobre 2023) Questi ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti al nostro canale telegram PLUS per gli aggiornamenti quotidiani. Oppure iscriviti alla nostra newsletter PLUS I contenuti della rivista: La Dirigenza scolastica. Rivista operativa per Dirigenti Scolastici, vicepresidi, collaboratori del DS e figure di staff Scopri le opzioni di abbonamento I contenuti della rivista Articoli quotidiani sul lavoro L'articolo .