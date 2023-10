(Di martedì 17 ottobre 2023), il cantante neomelodico napoletano già noto alle cronache per vicende giudiziarie, e la moglie, vedova di un ras della criminalità organizzata, sono tra i 27 destari delle misure cautelari emesse dal gip di Napoli nell’ambito di una indagine sulle attività imprenditoriali delDie la moglie furono al centro dell’attenzione anche della magistratura...

Un anno di reclusione ciascuno per iVincenzo 'Niko' Pandetta, nipote del boss Salvatore Cappello, e Filippo Zuccaro, in arte Andrea Zeta, figlio del boss ergastolano Maurizio, per diffamazione e minacce a due ...

I cantanti neomelodici Tony Colombo e Tina Rispoli tra gli arrestati del blitz contro il clan Di Lauro Gazzetta del Sud

Minacce a due giornaliste: pm, condannare 2 neomelodici Agenzia ANSA

Sono tra le 27 persone arrestate all’alba dal Ros e dai carabinieri di Napoli nell’ambito di un’indagine della Dda (sostituti procuratori Giugliano e De Marco) sulle attività imprenditoriali e finanzi ...È stata chiesta una condanna per due neomelodici che hanno insultato due giornaliste sui social dopo un articolo sui due cantanti.