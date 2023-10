(Di martedì 17 ottobre 2023) Nuove indiscrezioni sulla scelta da parte deidi realizzare unsul gigante verde (e si pensa a una adattamento di World War). Non c'è alcun dubbio sul fatto che il personaggio di Bruce Banner/, interpretato da Mark Ruffalo, sia stato uno dei pilastri delCinematic Universe negli ultimi anni. Il ben noto componente degli Avengers non ha ancora ricevuto unsotto l'etichetta, ma le cose potrebbero cambiare molto presto.o a una recente indiscrezione, infatti, gliavrebbero acquisito i pieni diritti sul personaggio di, che fino a ora erano in mano alla Universal. Si ...

- Pubblicità - Nonostante sia stato un punto fermo delCinematic Universe nel corso degli anni, le questioni relative ai diritti che circondano Bruce Banner/Thehanno sempre reso altamente improbabile la prospettiva di un altro film da solista ...

Hulk, i Marvel studios al lavoro su un film stand-alone [RUMOR] Movieplayer

Marvel, anticipazioni sul futuro: l'universo Sony diventerà canonico e ... Everyeye Cinema

The Incredible Hulk: Ultimate Destruction Hulk è un personaggio che attualmente non ricopre più un ruolo particolarmente di spicco per gli appassionati del mondo Marvel. Ricordo però benissimo che c’è ...La battaglia tra Universal e Marvel proprietari Disney ha per noi fan dei fumetti ha significato che Hulk come personaggio è stato decimato nella saga di Avengers e praticamente abbandonato completame ...