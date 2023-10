“Ho fatto una mattata” Mirko Brunetti al GF | colpo di scena | lo scoop dell’ex Temptation Island

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Al Grande Fratello ha sicuramente dominato la vicenda di Heidi Baci nell’undicesima puntata, tanto che poi nella notte ha abbandonato il gioco come raccontato qua sotto, ma tra le novità anche l’ingresso di 3 concorrenti. I nomi erano già stati annunciati, anche se non ufficialmente, e le indiscrezioni stavolta erano giuste: benvenuti nella Casa Giampiero Mughini, Jill Cooper edi. Che appena entrato, ha raccontato ad Alfonso Signorini e al pubblico cosa accaduto dopo la partecipazione al programma estivo di Filippo Bisciglia. “La mia relazione con Perla è finita, ma non per colpa del programma. Abbiamo vissuto insieme per 3 anni e la relazione era diventata tossica. Poi è stato ache ho conosciuto la tentatrice”, ha detto il nuovo ...