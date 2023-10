Highlights e gol Serbia-Montenegro 3-1 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lacala il tris sul, E’ il nono minuto quando Mitrovic sblocca il risultato con una magnifica rete d’esterno destro sul secondo palo, è Jovetic al 36esimo a ritrovare il pari. Nella ripresa torna in gol l’attaccante numero 9, è poi Tadic a mettere il sigillo sul match. Di seguito ilcon gli. SportFace.

Ct.: Spalletti leggi anche Italia - Malta 4 - 0:delle qualificazioni a Euro 2024 FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Da Vittorio Pozzo a Luciano Spalletti, ...

Scamacca illude, poi Inghilterra-Italia 3-1 Sky Sport

Vicenza-Renate 1-2, gol e highlights (8a giornata) Il Giornale Di Vicenza

Malta – Ucraina highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Il successo degli ucraini complica il percorso di qualificazione dell’Italia, gli Azzurri ...Toccherà attendere le sfide di novembre contro Nord Macedonia e Ucraina per capire se l'Italia riuscirà a qualificarsi a Euro 2024. Traguardo conquistato dall'Inghilterra che batte gli Azzurri in rimo ...