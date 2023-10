Heidi | pianto e attacco di panico al Grande Fratello | “Voglio abbandonare”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 L’imprenditrice di origini albanesi è scoppiata a piangere dopo il duro incontro con il padre Nella puntata di lunedì 16 ottobre 2023 del, reality condotto da Alfonso Signorini,Baci ha avuto un confronto faccia a faccia con suo padre Genti nella casa. Quest’ultimo infatti non ha affatto gradito la sua vicinanza a Massimiliano Varrese, attore di circa una 18 anni piùdi sua figlia. Non solo: l’uomo ha persino definito l’attore come una persona violenta e questo lo ha spinto a dichiarare la sua profonda delusione. “Hai fatto una scelta sbagliata che ci ha sbalorditi, io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone inutile con un uomo più vecchio di me” ha esordito così il padre ad. “Sono qua perché non permetto a ...