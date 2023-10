Heidi Baci ha abbandonato il Grande Fratello

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 17 ottobre 2023)2023 (US Endemol Shine) Dopo la diretta di ieri sera,ha deciso di lasciare la casa e abbandonare il. Alla base di tale scelta, fa sapere il programma, “motivi personali”. La concorrente è di fatto uscita provata dall’incontro in puntata con il padre, che l’ha accusata di essersi avvicinata ad un uomo – parole sue – vecchio e pericoloso come Massimiliano Varrese. “Siamo devastati (…) La mamma non ti guarda più da quel momento (…) Io le ho promesso che stasera ti porto a casa”, le ha detto, lasciandole anche intendere che il suo comportamento avrebbe in qualche modo nociuto alla salute della madre. Alfonso Signorini ha preso le distanze dalle dure parole del padre della ragazza, soprattutto in ...