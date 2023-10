Hamas diffonde il primo video di un ostaggio | “Sono Maya | portatemi a casa il più presto possibile”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) I terroristi dihanno diffuso ildi una ragazza israeliana ina Gaza. Lo riferiscono i media. Nella donna dice di chiamarsiSham della città di Shohaam rapita mentre tornava da una festa a Sderot, vicino la Striscia . “Mi chiamoSham, ho 21 anni edi Shoham. In questo momentoa Gaza”, dice la ragazza israeliana (con cittadinanza anche francese) neldiffuso dae pubblicato da Haaretz. “Sabato mattinastavo tornando da una festa nell’area di Sderot.stata gravemente ferita alla mano. Mi hanno portato a Gaza e mi hanno portato all’ospedale per tre ore. Sipresi cura di me, ...