Hamas | “Almeno 500 morti” nel bombardamento ospedale di Gaza City – La diretta della guerra

(Di martedì 17 ottobre 2023) Le forze di difesa israeliane (IDF) e lo Shin Bet hanno annunciato l’uccisione di Asma al-Mazini, capo del ConsiglioShura di, durante operazioni nella Striscia di. In precedenza, era stato confermato anche l’uccisione del capo dell’intelligence di. Fonti palestinesi denunciano la morte di25 civili a causa dei raid aerei nel sudStriscia di. Nel frattempo,ha rilasciato un video di un ostaggio identificato come Maya Sham. Israele e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo su un piano di aiuti umanitari per i palestinesi, e il presidente americano Biden ha annunciato un viaggio in Israele, dove incontrerà Netanyahu, re Abdallah di Giordania e il presidente dell’autorità palestinese Abu Mazen. Usa, 2.000 ...