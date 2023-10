Halloween | John Carpenter | Michael Myers non può essere ucciso | ecco perché

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 ottobre 2023)spieganon può maiveramente, definendolo un "mostro universale" come Godzilla. Intervenuto al recente New York Comic Con, il leggendario registaè tornato a parlare die della figura di. Secondo il regista, il personaggio "non può", ed. "Beh, vi diro una cosa: è un personaggio universale, per ogni tipo di utilizzo. Se volete il primo film, avrete quello. Se vuoi che sia in grado di uccidere tutto il tempo, avrete anche quello. L'unico altro mostro universale è Godzilla". Il futuro di ...