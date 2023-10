“Ha vissuto in Italia” Fino a dove portano le tracce dell' attentatore di Bruxelles

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ha avuto trascorsi anche inAbdesalem Lassoued, il principale sospettato per l'attacco di ieri sera nel centro diin cui sono stati uccisi due svedesi. Lepiù recenti del 45enne tunisino nel nostro Paese risalgono a due anni fa, precisamente a Genova. Una foto sul suo profilo Facebook,si identificava come ‘Slayem Slouma' e che ora è stato oscurato, lo ritrae in Piazzaa Vittoria, nel centro del capoluogo ligure. Nel 2016 poi il presuntoera stato identificato dalla polizia a Bologna. Il passato inè un elemento che accomuna Lassoued con alcuni degli estremisti islamici, ‘lupi solitari' li hanno definiti gli investigatori, che in questi anni hanno portato il terrore in Europa insanguinando le città di Germania, Belgio ...