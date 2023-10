“Ha defecato sul pavimento del bagno” | la denuncia di un passeggero su un volo easyJet

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 Un“hasuldel” di un aereo. A condividere la storia è una delle persone presenti a bordo del. In partenza da Tenerife, l’aereo sarebbe dovuto decollare alle 20.05 di ieri sera, direzione Londra, Gatwick. Dopo un primo ritardo di diverse ore, però, è stato poi annullato, lasciando i passeggeri senza soluzioni alternative e annunciando di non avere abbastanza camere d’albergo per tutti i presenti. “È piuttosto divertente defecare nella toilette anteriore dell’aereo – riporta il DailyStar in merito alle parole del pilota riferite ai passeggeri – quindi ora resteremo qui la notte, faremo scendere tutti e organizzeremo gli alberghi disponibili. Ci vediamo domani mattina”. Real good of ...