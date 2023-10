Guerra in Israele | a Gaza morti oltre 750 tra studenti e docenti

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il recente conflitto aha lasciato dietro di sé una scia di distruzione insostenibile. L'organizzazione Save the Children ha rivelato una realtà agghiacciante:1000 bambini sono stati uccisi a causa dei bombardamenti israeliani nella Striscia dinegli ultimi 11 giorni, con un ritmo drammatico di una vita spezzata ogni 15 minuti. Questi numeri rappresentano circa un terzo del totale delle vittime. L'articolo .

In un'intervista all'agenzia argentina Télam, rilasciata prima dell'attacco a, Francesco ha affrontato vari temi, dai conflitti in corso al Sinodo, dall'intelligenza artificiale ai falsi messianismi: sfruttare chi lavora è un tradimento della persona, servono "...

Israele: la reazione potrebbe non essere l'offensiva di terra. L'Onu indaga sull'evacuazione di Gaza - Hamas: "Almeno 500 vittime nell'attacco all'ospedale di Gaza" - Hamas: "Almeno 500 vittime nell'attacco all'ospedale di Gaza" RaiNews

Guerra Israele-Hamas, la storia del conflitto attraverso le mappe Sky Tg24

Patrick Zaki al centro sociale Hiroshima Mon Amour per la presentazione del suo libro autobiografico «Sogni e illusioni di libertà», in cui l'attivista racconta la propria vocazione sociale e l'esperi ...Tutto questo partendo da una condanna netta e precisa di quell’orrore… - 7 ottobre: Orrore senza se e senza ma! 1988, Pannella: Israele in Europa. Conversazione Sisci/Rippa (Agenzia Radicale Video) ...