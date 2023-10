Guardia Sanframondi | Associazione ‘Oltre’ | continua la ‘telenovela’ via Parallela

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Raffaele Pengue dell’“Oltre”. La nota – No, non mi fa piacere questa ennesima capitolazione della politica, questa ennesima prova del suo decadimento, questa ulteriore prova della scarsità morale di chi aè chiamato ad essere d’esempio. Però aggiungo: era prevedibile, prima o poi sarebbe successo. Perché la paventata onestà, l’amore per la comunità non bastano a fondare una linea politica alternativa e rigorosa, non sono la garanzia di diversità nei comportamenti; sono soltanto l’ego di chi ha raggiunto il potere. E, una volta giunti nelle stanze del Palazzo, l’onestà non si tramuta da sola in capacità, lealtà, trasparenza, dirittura etico-morale. Semplicemente si sgonfia, come un pallone d’aria viziata. Perché non basta ...