(Di martedì 17 ottobre 2023) CATANIA (ITALPRESS) – Si chiama “Difor you”, è la nuova iniziativa sulla responsabilità sociale annunciata dalDi. “Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella nostra missione di contribuire al benessere delle comunità in cui operiamo – si legge in una nota -. A partire dai prossimi giorni, idelDidedicheranno parte delle loro ore diad attività di. Questo impegno riflette il nostro profondo impegno nel creare un impatto positivo nella società, andando oltre il nostro ruolo di azienda e investendo nel benessere delle persone. ‘Difor yoù abbraccia una vasta gamma di iniziative di, dalle attività locali di pulizia ...

CATANIA - Si chiama "Difor you", è la nuova iniziativa sulla responsabilità sociale annunciata dalDi. "Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella nostra missione di contribuire al benessere delle comunità in cui operiamo - si legge in una nota - . A partire dai ...

Gruppo Di Martino, i dipendenti dedicano ore di lavoro al volontariato Messina Oggi

GDF: IL MAGG. ANTONIO MARTINO NUOVO COMANDANTE DEL ... MarsicaWeb

CATANIA (ITALPRESS) - Si chiama "Di Martino for you", è la nuova iniziativa sulla responsabilità sociale annunciata dal Gruppo Di Martino. "Questa inizia ...46 misure cautelari, 12 fermi e 96 perquisizioni della Guardia di Finanza e della Direzione Distrettuale Antimafia in diverse regioni. In un anno, giro d’affari da 42 milioni di euro. I presunti respo ...