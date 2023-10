Greta Thunberg arrestata a Londra durante una manifestazione contro le compagnie petrolifere e del gas - VIDEO

(Di martedì 17 ottobre 2023)una. La giovane attivista svedese continua a collezionare arresti, anche se poi viene puntualmente rilasciata. La 20enne, nota in tutto il mondo per le sue battaglie a favore dello sviluppo sostenibile eil cambiamento climatico, è stat

Durante una protesta contro i colossi del petrolio

Greta Thunberg arrestata a Londra durante una protesta contro i giganti del petrolio Corriere della Sera

Greta Thunberg fermata ad una manifestazione a Londra Agenzia ANSA

Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia britannica a Londra durante una protesta di ambientalisti contro l'Energy Intelligence Forum, che riunisce per tre giorni all'hotel InterContinental Park ...In Gran Bretagna nel primo pomeriggio è stata arrestata Greta Thunberg durante una manifestazione a Londra. Non è la prima volta, ma la notizia, diffusa da un reporter dell'agenzia francese AFP, sta ...