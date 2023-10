Greta Rossetti e quella canzone che sembra dedicata a Mirko e al suo ingresso al GF VIDEO

Neanche il tempo di entrare nella Casa, però, che subito si è lasciato andare a delle dichiarazioni riguardanti Perla Vatiero e: Leggi anche Heidi Baci lascia il Gf Mirko ha poi ...

Grande Fratello, Mirko e Greta si sono lasciati Lui svela la verità Isa e Chia

Mirko Brunetti al GF, Greta Rossetti sul loro rapporto: Non mi va di parlarne, non ho idee chiare Fanpage.it

Non solo Mirko non sarebbe single, come ha tentato di spiegare cedendo poi alle domande pressanti di Signorini, ma la situazione con Greta sarebbe ...Mirko Brunetti è entrato nella casa del Grande Fratello e ha raccontato la sua storia dopo l'esperienza vissuta a Temptation Island. Rispondendo alle domande di Alfonso Signorini, Mirko ...