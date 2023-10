Greta e i mutismi sui criminali veri

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nessuno si sogna nemmeno di paragonare gli automobilisti milanesi, esasperati dal traffico e assediati dalle trovate della giunta Sala, ai guerriglieri di Hamas che fanno carne da macello di tutto quel che trovano sulla loro strada. Però, quando gli girano i maroni, come si dice qui, gli girano: lunedì hanno preso a calci i dementi di Ultima generazione che bloccavano un viale per farli spostare. Senza se e senza ma. Nessuno si sogna di paragonarli a soldati in guerra, perché c’è guerra e guerra e quella ambientalista, in questi frangenti, non pare proprio seria. Ieri, a Londra, quel portento di vacuità mediatizzata diThumber è stata arrestata (non presa a calci) dalla polizia mentre tentava di impedire l’ingresso all’Energy Intelligence Forum. C’è guerra e guerra. Ma mentre succede quel che succede in Israele e a Gaza, e a Bruxelles, e anche a Londra hanno i ...