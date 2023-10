Gravina | «Scommesse? Per alcuni io responsabile anche del buco dell’ozono!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Gabrieleinterviene ancora sul caso dellesportive, che ha sconvolto il mondo del calcio italiano negli scorsi giorni. Il Presidente della FIGC respinge le accuse rivoltegli. RESPONSABILITÀ – Gabrieleè stato ospite dell’ambasciata italiana a Londra per l’evento “Italia-Inghilterra, derby d’Europa”.in quest’occasione non potevano mancare delle domande sull’argomento più caldo degli ultimi giorni: lesportive sui siti illegali da parte dicalciatori della Serie A. Così il Presidente della FIGC ha risposto, con un sottile velo di ironia: «Diversi soggetti mi attribuiscono puntualmente e periodicamente delle responsabilità. Fra non molto saròdeldell’ozono. Come ...