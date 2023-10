Grande Fratello | preferito e nominati dell’undicesima puntata del 16 ottobre | ecco le percentuali

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’undicesimadelè stata caratterizzata da non pochi colpi di scena. Durante l’ultimo appuntamento, il padre di Heidi è stato ospite in Casa, in teoria per rassicurare la figlia dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con Massimiliano Varrese, ma le cose non sarebbero poi andare benissimo, dal momento che la gieffina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.