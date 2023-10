Grande Fratello | Massimiliano Varrese scoppia in lacrime dopo la diretta | “Io e Heidi Baci eravamo innamorati persi!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Momenti sicuramente non semplici quelli chesta vivendo in queste ore all’interno della Casa. La puntata andata in onda ieri diha lasciato un segno abbastanza incisivo, sia nel pubblico, sia all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’incontro trae il padre ha lasciato tutti sotto choc, in primis proprio lainteressata che durante la notte ha preso la decisione di abbandonare definitivamente il gioco. Subitola puntata ancheha detto la sua in merito a quanto accaduto e rimarcando che per lui tutti gli atteggiamenti e le parole dette dalla venticinquenne avevano adesso un valore ancora più forte, in virtù di quanto successo. Ritrovandosi poi in compagnia del ...