Grande Fratello | l’ingresso dei tre nuovi concorrenti | il commento degli inquilini

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 17 ottobre 2023), trehanno varcato la porta rossa: ecco la reazione di coin Casa, nel corso dell’undicesima puntata in Casa arrivano tree non saranno gli unici. La prima concorrente a varcare la porta rossa è stata Jill Cooper. Beatrice apre la porta e si ritrova Jill: “Io non sono fisionomista”, “La regina del weelness” afferma il conduttore. “Come state?” afferma Jill, Beatrice commenta: “Stiamo bene”. La Fiordaliso afferma: “Io ti seguo sempre, quando sono in giro, e non ho i pesi, guardo le sue lezioni, lei è bravissima, io la seguo”. Jill si presenta affermando: “Sono una persona che ama lo sport e mi alleno per mangiare e mi alleno per vivere, mi alleno tutti i ...