Grande Fratello | la reazione di Massimiliano Varrese dopo l’abbandono di Heidi Baci | “Io non aprirò bocca | ma mi devasta che…”

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ieri sera è andata in onda l’undicesima puntata del, durante la qualeha ricevuto la visita del padre, un incontro che ha stravolto completamente le dinamiche all’interno della Casa, il quale ha usato dure parole controe a proposito del loro rapporto, come riportato da Biccy.it: Sono venuto qui perché ti voglio bene. Una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati eti. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di ...