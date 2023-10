Grande Fratello | i nominati della puntata del 16 ottobre 2023

Durante l'undicesima puntata del, Heidi Baci ha rivisto il padre che ha rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti di Massimiliano Varrese ., il padre di Heidi Baci perentorio contro ...

Undicesima puntata del Grande Fratello ed ecco chi sono gli inquilini nominati che vanno al televoto. In nomination dalla puntata di giovedì 12 ottobre erano finite Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e ...La trekker afferma di guardare solo libri illustrati di montagna. Giampiero Mughini fa il suo ingresso in Casa e con sé - per la prima volta nella storia di Grande Fratello - porterà dei libri: "Senza ...