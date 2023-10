Grande Fratello | Heidi Baci lascia la casa dopo il confronto con il padre

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 17 ottobre 2023) Questa nottehato ladel: è la prima ad un mese dall’inizio del programma ad abbandonare il reality e lo ha fatto proprio poche oreun incontro emozionalmente molto forte con il, venuto a trovarla anche per parlarle della sua situazione “sentimentale”. Da settimane infattiaveva una sorta di flirt con Massimiliano Varrese che però lei per prima trovava troppo pesante: lui troppo geloso, prevaricante, iroso, pretendente di diritti che non avrebbe avuto. Ieri sera le parole del signorhanno scatenato in lei una reazione molto forte.Leggi anche: Bestemmia nella notte, chi potrebbe presto uscire dalSu Twitter ...