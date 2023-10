Grande Fratello | ex Vippona dopo l’abbandono di Heidi Baci esprime il proprio rammarico sul web | “Non ci sono parole!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Durante l’ultima puntata andata in onda del, inaspettatamente,ha deciso di varcare la soglia del porta rossa per fare ritorno a casa. Il motivo? La visita del suo papà che le ha, senza troppi giri di parole, imposto di lasciare il programma. La storia con Massimiliano Varrese non èandata giù ai genitori dell’imprenditrice, soprattutto alla mamma che a quanto pare non la seguirebbe nemmeno più. Così, il papà ha deciso di farle visita per comunicarle tutto il loro risentimento nei confronti di questa storia.non ha perso un secondo per scusarsi con loro e fare completamente mea culpa. Il loro incontro ha letteralmente spaccato l’opinione pubblica, dividendo i telespettatori tra chi ci ha visto senso di protezione, seppur eccessivo, visto un ...