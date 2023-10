Grande Fratello | Alfonso Signorini in diretta | Chiamo la polizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) In alto il video dalladel GFIeri 16 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del, il reality show condotto dae con Cesara Buonamici opinionista. Il programma tv ha incollato davanti al video 2.506.000 spettatori con uno share del 17.9%...

Lunedì 16 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del, condotto da Alfonso Signorini. Durante la diretta è entrato il padre di Heidi Baci per un confronto con la figlia. Dopo l'incontro, Heidi è entrata in crisi e ha deciso di ...

Grande Fratello, È sempre Cartabianca, Pomeriggio 5: come sta andando la ‘rivoluzione Mediaset’… Il Fatto Quotidiano

Giallo al GF con Giampiero Mughini che pare abbia dato del cretino al Ministro Matteo Salvini, leader della Lega.Gossip TV Uno dei concorrenti del Fratello si lascia andare ad una bestemmia nella notte e ora il pubblico chiede la squalifica. L’ultima puntata del Fratello ha… Leggi ...