Grande Fratello 2023 | scatta la censura | ecco cos’è successo prima del ritiro di Heidi Baci

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 ottobre 2023) È stata una puntata ricca di pathos quella delandata in onda il 17 ottobre: protagonista dellaparte è stata, la quale ha avuto modo di ascoltare le parole del padre. Il genitore, non a caso, è entrato mentre lei era frizzata e l’ha scoraggiata nel frequentare Massimiliano Varrese. A diretta terminata, la ragazza è entrata in crisi e nella notte e ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco dopo un lungo sfogo in confessionale, che però non è stato mostrato ai telespettatori del reality.entra in crisi Tanta tensione e tante lacrime. È così che può essere sintetizzata l’ultima puntata del...