Grande Fratello 2023 | Rosy | Grecia | Samira e Valentina in corsa | nessuna eliminazione

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nella puntata del 16 ottobre del, sorprendentemente, nessun concorrente ha dovuto lasciare la Casa. Durante il televoto,Colmenares, Beatrice Luzzi eChin sono state messe alla prova, ma è stata Beatrice a trionfare come la preferita dal pubblico. Una puntata piena di sorprese Nell’episodio dell’undicesima settimana, Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo di tre nuovi partecipanti al reality: Jill Cooper, Giampiero Mughini e Mirko Brunetti, noto per la sua recente partecipazione a Temptation Island. La puntata ha anche evidenziato un momento emotivo tra Heidi Baci e suo padre Genti. Ma, prima della conclusione, quattro concorrenti sono stati messi in nomination:. Dettagli sulla ...

Leggi Anche '', Vittorio si allontana da Heidi dopo il suo avvicinamento a Massimiliano Leggi Anche '', Beatrice la preferita della Casa: quattro donne al televoto Il padre di Heidi: '...

Grande Fratello, le pagelle: Signorini scivola su Urtis (voto 5), Mughini come la Befana (voto 7) Corriere della Sera

Imma Tataranni 3 non ha rivali: gli ascolti del 16 ottobre 2023 sono tutti per Rai 1. Il Grande Fratello resta sotto di dieci punti, ecco i dati ...Nella puntata del reality andata in onda il 16 ottobre l'addio della concorrente dopo le insistenze del padre. Il motivo Non gli andava bene il legame con un uomo più grande di lei ...