Grande Fratello 2023 | Mirko Brunetti spiazza su Greta Rossetti | i due non si sono lasciati?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 ottobre 2023)non ha perso tempo nella casa delper far riferimento ae spiegare ai suoi nuovi inquilini in che rapporti è ora con lei. Nella notte dopo la puntata l’ex concorrente di Temptation Island ha detto di non sentirsi single al 100%, prima di svelare una pazzia che ha fatto per la ragazza.deciderà di andare alper avere un confronto con lui? Nel frattempo, ha lasciato l’Italia svelando il motivo ai fan.non chiude le porte a...