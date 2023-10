Grande Fratello 2023 | l’uscita di Heidi Baci spacca in due l’opinione pubblica

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 ottobre 2023)di scena didalla casa delha fatto discutere molto sia nella casa che sui social, per la modalità in cui è avvenuta.si è subito schierata chi da una parte e chi dall’altra, facendo supposizioni di ogni genere. Le parole del padre dellahanno colpito molto chi stava seguendo il reality, così come la reazione della giovane mentre lo stava ascoltando. Si è parlato di colpe e di colpevoli, ma vediamo nel dettaglio questa vicenda. GFlascia la casa, una delle protagoniste più amate del, ha ...