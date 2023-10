Grande Fratello 2023 | Heidi Baci | i motivi del suo cambio di rotta con Massimiliano Varrese!

A poche ore dal suo ingresso Giampiero Mughini si è fatto subito notare al. Il giornalista e opinionista tv è tra i nuovi concorrenti insieme a Jill Cooper e Mirko Brunetti di Temptation Island. Dopo la diretta con Alfonso Signorini Mughini ha infranto il ...

Si è conclusa lo scorso 16 ottobre l'avventura di Heidi al Grande Fratello: la ragazza, infatti, si è ritirata nella notte dopo l'incontro con il papà nella casa. A Massimiliano Varrese che continua a ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...