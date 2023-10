Governo | manovra da 28 miliardi | tutto quello che serve sapere

Leggi su notizie

(Di martedì 17 ottobre 2023)chein merito allada 28di euro: gli aggiornamenti della squadra capitanata dalla premier, Giorgia Meloni L’obiettivo delè sin troppo chiaro: ovverodi puntare sulle buste paga da parte degli italiani. In che modo? Con un pacchetto di misure dal valore di 28di euro. Proprio la legge di bilancio, infatti, è di quella cifra. Con tanto di coperture in extra deficit per 15,7. Tra questi bisogna aggiungere anche i 5dai tagli di bilancio, altri 2,5-2,6dalle rimodulazioni di spese anticipate al 2023 e, 4‘risparmiati’ dal fondo per la riduzione ...