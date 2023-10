Golf | i Molinari e Migliozzi all’Andalucia Masters 2023 nel ricordo di Ivor Robson

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Va in scena una nona edizione storica dell’Andalucia. Fino a questo momento l’evento principale della regione spagnola si era sempre tenuto a Valderrama, ma con il passaggio alla LIVdel percorso più noto di Sotogrande l’organizzazione ha trovato un’altra e molto semplice soluzione: il Real Club de, a pochi chilometri di distanza, entra così nel DP World Tour. Saranno al via tre azzurri: Francesco ed Edoardoe Guido. L’accoppiata torinese si ritrova per la prima volta dopo la Ryder Cup, con l’uno che dal Wells Fargo Championship ha superato il taglio solo in un evento su otto, il D+D Real Czech, e l’altro che arriva dal doppio 28° posto in Francia e a Madrid nell’Open di Spagna. Quanto al vicentino, la costanza della seconda metà di ...