Gol annullato per errore a Luis Diaz | sospensione finita per i due arbitri fermati

(Di martedì 17 ottobre 2023). I duecoinvolti nel gol erroneamentediin Liverpool-Tottenham torneranno a lavorare nel week end di Premier League. Il video assistente arbitro Darren England e l’assistente Dan Cook sono stati richiamati per la prima volta dopo il loronella vittoria per 2-1 del Tottenham. England sarà il quarto uomo nella partita del Brentford contro il Burnley sabato, mentre Cook sarà assistente nella partita dello Sheffield United contro il Manchester United nello stesso giorno. Il Pgmol, l’organo che gestisce gliin Premier League, aveva chiesto scusa pubblicamente ai Reds per un “umano significativo”. SportFace.

... sulal 24' del primo tempo, poidal VAR, con il mitico 'aeroplanino' che ha simboleggiato la carriera da calciatore dell'attaccante ex Roma e Sampdoria. Poi un altrodel ...

Poker della Romania, gol annullato a Mihaila allo scadere Forza Parma

Napoli-Fiorentina, gol di Osimhen annullato dal VAR: cosa è successo Corriere dello Sport

Thomas Zilliacus, manager finlandese che da tempo lancia messaggi social a Steven Zhang per acquistare l'Inter, sogna già in nerazzurro: "Non ...La squadra di Anderson, una volta appresa la notizia dell’attentato ai danni di due tifosi svedesi nel centro della città, non se l’è sentita di proseguire la ...