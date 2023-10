Gli Usa inviano altre navi L' obiettivo di Biden in Israele | il retroscena

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Cresce d'intensità l'intervento degli Stati Uniti nella crisi in Medio Oriente. Il presidente americano Joesarà domani indal premier Benjamin Netanyahu, e successivamente si recherà in Giordania, dove incontrerà Abu Mazen. Ma aumenta anche la presenza militare Usa nelle acque vicine alla regione.duemilitari americane si stanno dirigendo verso le coste di, riporta la Cnn citando alcune fonti informate. Si tratterebbe della USS Bataan, una nave d'assalto anfibia che attualmente si trova nel Golfo di Oman, e della USS Carter Hall. Le due imbarcazioni operano in Medioriente dal mese di agosto per scoraggiare eventuali aggressioni iraniane nelle acque dello stretto di Hormuz. Il loro avvicinamento segue quello didueda guerra ...