Gli influencer nel mirino della Commissione europea | al via un’indagine sui messaggi commerciali ingannevoli

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lalanceràsui contenutidegli. L’esecutivo comunitario ha fatto sapere che avvierà quanto prima – in collaborazione con le autorità nazionali competenti – un esame dei post presenti sui principali social media per identificare quali costituiscono una pratica scorretta a danno dei consumatori. L’obiettivo è dire basta una volta per tutte al far west nel campo degli, non sempre trasparenti sugli interessi economici di cui si fanno portavoce. L’indagine annunciata da Bruxelles, che sarà lanciata nel giro di qualche settimana, è stata decisa anche alla lucecostante crescita del mercato degli, che nel 2023 arriverà ad avere un valore stimato di ...