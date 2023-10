Gli Azzurri tornano a Wembley | contro gli inglesi è il vero banco di prova 

Leggi su agi

(Di martedì 17 ottobre 2023) AGI - Per glisarà una specie di rivincita della finale dell'Europeo perso nell'estate del 2021 a, anche se un pareggio può andare bene. Per l'Italia, invece, il match di stasera, al netto del trauma subito dall'ambiente azzurro dopo l'allontamento dal ritiro di Coverciano di Tonali e Zaniolo per la vicende delle scommesse sportive su siti illegali, sarà un fondamentaledi prova per toccare con mano la maturità di una squadra giovane e rinnovata nel suo assetto messa in piedi dal ct Luciano Spalletti. Il risultato di stasera, ovviamente, avrà la sua importanza anche se molto probabilmente l'Italia si giocherà la qualificazione a Euro2024 il 20 novembre prossimo a Leverkusenl'Ucraina. Ma uscire indenni dalla trasferta inglese accrescerà il livello di autostima degli ...