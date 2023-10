Gli Atacms “devastanti” di Kyiv L’Ucraina usa in silenzio i primi missili a lungo raggio americani

attacchi vengono eseguiti in modo molto accurato'. Il 'Washington Post' conferma che l'esercito ucraino ha lanciato una versione dei missilia lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per ...

Kiev colpisce due aeroporti occupati dai russi con gli Atacms americani: 9 elicotteri distrutti, decine di… Il Fatto Quotidiano

Cosa sono i missili Atacms usati per la prima volta dall'Ucraina, e perché sono una svolta nella guerra con... Corriere della Sera

La fornitura dei missili Atacms all’Ucraina segnala un potenziale punto di svolta nel confronto con la Russia, con Kiev dotata per la prima volta di armamenti capaci di oltrepassare in modo efficace ...Le forze ucraine oggi hanno usato missili a lungo raggio Usa per abbattere nove elicotteri russi, dopo che Washington li ha nelle scorse settimane consegnati in segreto a Kiev. Il dipartimento comunic ...