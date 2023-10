Giovani in fuga | al Sud sono sempre di meno

Leggi su velvetmag

(Di martedì 17 ottobre 2023)in Italia e nel Meridione in particolare. In questo 2023 che sta per terminare si contano circa 10 milioni e 200mila persone in età 18-34 anni. La perdita nell’arco di un ventennio, dal 2002, è di oltre 3 milioni (-23,2%).i dati aggiornati Istat che fotografano il progressivo impoverimento demografico. Si tratta della più bassa incidenza sulla popolazione rispetto agli altri Stati dell’Unione europea (nel 2021 17,5%; media Ue 19,6%). Il Sud presenta una perdita ancora più netta, nonostante ci siano al meridione piùche la Nord. Iitaliani fra rivendicazioni e un futuro non facile. Foto Ansa/Tino Romano, l’identikit dell’Istat La quota di chi è nella fascia di età 18-34 anni è maggiore nel Mezzogiorno (18,6%) rispetto al ...