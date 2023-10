Giorni di festa a scuola per il ponte di Ognissanti 2023 | le date per ogni Regione

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si avvicina ildi, ma come funziona per le festività a, chiuderanno o resteranno aperte?e Regioni Manca ormai poco all’arrivo deldie in tanti si chiedono cosa faranno le scuole in relazione alle festività, ovvero se sospenderanno o meno le lezioni: alcuni dettagli in merito ae Regioni. Sospensione lezioni adi, alcuni dettagli -informazioneoggi.it Si sta avvicinando la prima pausa festiva d’autunno, ildi, che cade a cavallo di Halloween ...